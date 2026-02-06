

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "Quanto accaduto a Torino è gravissimo e a nome di tutto il Pd torno a ribadire la nostra ferma condanna per quanto è accaduto così come voglio esprimere vicinanza al sindaco Lo Russo e alla città di Torino. La nostra condanna alla violenza è sempre netta e ferma, purtroppo abbiamo visto invece il tentativo della destra di una grave strumentalizzazione per attaccare opposizioni e giudici". Lo dice Elly Schlein alla Direzione Pd.

