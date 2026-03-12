

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - Doppia vittoria per Stefano De Martino che conquista la prima serata e l'Access prime time. Il suo 'Stasera Tutto è Possibile' su Rai2 vince con 2.215.000 spettatori e il 16.7% di share, nella serata di ieri, mercoledì 11 marzo. Secondo posto negli ascolti per la fiction 'Vanina - Un Vicequestore a Catania 2' su Canale con 1.797.000 spettatori e il 13.1%, seguito da Rai1 con 'Un amore a 5 stelle' che registra 1.618.000 spettatori (9.7%).

A stretto giro, fuori dal podio, il film 'Cado dalle nubi' di Checco Zalone su Italia1 registra 1.705.000 telespettatori con il 9.6%. Su Rai3 ' Chi l’ha Visto?' ottiene 1.409.000 spettatori e l'8.2% di share, mentre 'La Giusta Distanza', il programma di Roberto Saviano su La7 totalizza 834.000 spettatori e il 4.7% di share, seguito da 'Realpolitik' con 546.000 spettatori e il 4.3%, stesso share ottenuto dalla partita di Champions League PSG-Chelsea con 831.000 spettatori.

In Access Prime Time, i 'pacchi' battono la 'Ruota': 'Affari Tuoi' su Rai1 arriva a 4.998.000 spettatori pari al 24% di share, mentre 'La Ruota della Fortuna' su Canale 5 ottiene 4.714.000 spettatori pari al 22.7%. Su Rai1 'Cinque Minuti' registra 4.231.000 spettatori e il 21.2%, mentre su La7 'Otto e Mezzo' conquista 1.875.000 spettatori e il 9% di share, 'Un Posto al Sole' con 1.518.000 e il 7.2%, seguito da 'N.C.I.S. – Unità Anticrimine' su Italia1 con 1.259.000 spettatori e il 6.1%, stesso share de 'Il Cavallo e la Torre' su Rai3 seguito da 1.228.000 spettatori.

