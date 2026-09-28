

Roma, 28 set. - (Adnkronos) - Il film "Il mio nome è Carlo", sulla vita di Carlo Acutis, in onda ieri su Canale 5, domina il prime time con 4.269.000 spettatori, raggiungendo il 29,6% di share. Si piazza al secondo posto Rai1 che con "Lo sposo indeciso" ha totalizzato 1.633.000 spettatori e il 10,8% di share mentre "Presadiretta" su Rai3 ha raccolto 1.102.000 spettatori (6,6% share). Fuori dal podio troviamo Tv8 con "Nations League (Norvegia-Portogallo)" che ha interessato 832.000 spettatori (4,8% share) mentre "Le Iene presentano: Inside" su Italia 1 ha registrato 746.000 spettatori (7,4% share). Seguono: Rete 4 con "Fuori dal Coro" (570.000 spettatori, 5,1% share); Rai2 con "La Domenica Sportiva" (430.000 spettatori, 3,1% share); Nove con "Ornella Senza Fine" (396.000 spettatori, 3,1% share) e La7 con "Il collezionista di ossa" (276.000 spettatori, 2% share).

Anche in accessprimetime Canale 5 batte la concorrenza. "La Ruota della Fortuna" ha raggiunto 4.295.000 spettatori (23,7% share) mentre "Affari Tuoi" su Rai1 ha totalizzato 3.820.000 spettatori (21,1% share). Nel daytime Pomeriggio, "Verissimo" su Canale 5 ha incollato davanti al video 1.689.000 spettatori (19,8% di share) nella prima parte e 1.794.000 spettatori (19%) nella seconda, intitolata Giri di Valzer. Da segnalare, su Rai1, il ritorno di "Domenica In": lo storico contenitore ha realizzato il 18,9% di share con 1.940.000 spettatori nella prima parte e il 16,5% con 1.499.000 spettatori nella seconda. Ritorno in onda anche per "Da noi… a ruota libera" che ha ottenuto il 15,1% di share, intrattenendo 1.376.000 spettatori.

