

Riad, 1 gen. (Adnkronos/Afp) - Secondo un conteggio dell'Afp, nel 2025 le autorità saudite hanno giustiziato 356 persone, stabilendo un nuovo record per il numero di detenuti giustiziati nel regno in un solo anno. Gli analisti hanno attribuito in gran parte l'aumento delle esecuzioni alla "guerra alla droga" in corso a Riyadh, lanciata negli ultimi anni: molti dei primi arrestati vengono giustiziati solo ora, in seguito a procedimenti legali e condanne.

Secondo i dati ufficiali pubblicati dal governo, solo nel 2025 sono state giustiziate 243 persone per casi legati alla droga, secondo il conteggio dell'Afp. I dati del 2025 segnano il secondo anno consecutivo in cui l'Arabia Saudita ha stabilito un nuovo record di esecuzioni, dopo che le autorità hanno giustiziato 338 persone nel 2024. L'Arabia Saudita ha ripreso le esecuzioni per reati di droga alla fine del 2022, dopo aver sospeso l'uso della pena di morte nei casi di stupefacenti per circa tre anni.



