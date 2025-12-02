

Milano, 2 dic. (Adnkronos) - myPos, innovativa fintech impegnata nel supporto delle micro e piccole e medie imprese in tutta Europa, annuncia che sarà il partner di pagamento ufficiale di Artigiano in Fiera, che si terrà dal 6 al 14 dicembre, presso Fiera Milano Rho, con ingresso gratuito tutti i giorni dalle 10 alle 22.30. La fintech consolida la sua partnership triennale con Artigiano in Fiera, offrendo agli espositori nuove opportunità per incrementare le vendite attraverso l’ecosistema myPos, e rispondendo contemporaneamente alle esigenze dei consumatori.

Artigiano in Fiera è la più grande manifestazione internazionale dedicata alle micro e piccole imprese artigiane, attirando migliaia di espositori e visitatori da tutto il mondo per celebrare l'eccellenza dei prodotti artigianali e la diversità culturale. Grazie a questa partnership, myPos fornirà agli espositori un ecosistema digitale per consentire loro di accettare con facilità pagamenti con carta, digital wallet e transazioni contactless, con un unico sistema che si adatta a ogni tipo di transazione e valuta. Gli espositori e i consumatori, quindi, potranno vivere un’esperienza di pagamento innovativa, semplice e sicura. myPos garantirà infatti pagamenti rapidi, evitando lunghe code agli sportelli Atm e ritardi nel completamento delle operazioni di acquisto.

"Questo accordo -spiega Gabriele Alberti, amministratore delegato e direttore generale di Ge.Fi.- rappresenta un passo importante per migliorare l’esperienza di ciascuno, artigiani e visitatori, nel rendere il nostro villaggio artigiano globale sempre più innovativo e tecnologico. Da sempre, infatti, uno dei nostri obiettivi è semplificare i pagamenti, rendendo le transazioni uniformi e intuitive. All’Artigiano in Fiera si registrano migliaia di operazioni quotidiane e diventa quindi strategico offrire a tutti modalità di pagamento più accessibili, rapide e sicure, favorendo l’uso degli strumenti elettronici".

Alessandro Bocca, Country Manager myPos Italy ha commentato: "Con Artigiano in Fiera sosteniamo la digitalizzazione degli artigiani e delle micro e piccole imprese italiane. In qualità di payment partner e grazie all’ecosistema myPos, garantiamo pagamenti rapidi e sicuri durante tutta la manifestazione, per offrire sia agli espositori, che potranno beneficiare dell’accettazione di un’ampia gamma di pagamenti e dell’accredito immediato del transato, sia per i visitatori, che potranno vivere un’esperienza d’acquisto all’altezza di un evento internazionale di questa portata".

Artigiano in Fiera sarà anche l’occasione per presentare 'myPos order', l’ultima soluzione lanciata nel mese di novembre, che offre le principali funzionalità dei registratori di cassa, integrate direttamente nei terminali Pos Android di myPos. Un prodotto che accompagnerà pmi e merchant nella transizione legislativa prevista dalla legge di bilancio 2025 che ha introdotto, a partire dal 2026, un legame più stretto tra i dati dei registratori di cassa e quelli degli strumenti di pagamento elettronico. myPos sarà lieta di fornire tutto il supporto e l’assistenza necessari agli espositori di Af al suo stand J44 | K43, Padiglione 3.

L’ingresso ad Artigiano in Fiera è gratuito: ogni visitatore può ottenere il proprio pass sul sito artigianoinfiera.it in pochi e semplici click. I visitatori delle precedenti edizioni e i clienti della piattaforma online hanno già ricevuto il pass gratuito sul proprio indirizzo e-mail. Ulteriori dettagli e aggiornamenti sono disponibili sul sito ufficiale artigianoinfiera.it.

