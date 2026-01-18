

Seul, 18 gen. - (Adnkronos) - Oggi "ho sentito il presidente Usa Donald Trump e il segretario della Nato Rutte", dopo l'aumento delle tariffe nei confronti dei Paesi europei che hanno deciso di inviare soldati in Groenlandia. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, parlando con i cronisti a Seul.

