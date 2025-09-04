

Roma, 4 set. (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Giorgio Armani, "maestro dello stile e della moda e simbolo del genio italiano nel mondo. Personalità schiva e riservata, dalla costante infaticabile creatività, nei lunghi anni della sua carriera -ricorda il Capo dello Stato- ha ridefinito, a livello internazionale, i canoni dell’eleganza e del lusso. La sua sofisticata semplicità, la sua cura per la qualità e l’attenzione ai dettagli, hanno ispirato e influenzato generazioni di stilisti".

