

Roma, 4 set. (Adnkronos) - "Il genio di Giorgio Armani ha illuminato l’Italia degli ultimi sessant’anni. La sua irripetibile eleganza, il suo talento imprenditoriale, il suo straordinario senso civico hanno fatto grande l’Italia nel mondo. Armani ha amato profondamente il nostro Paese. Gli sono grato per la vicinanza che mi ha dimostrato negli anni da Presidente del Consiglio. Ai suoi cari le mie più sentite condoglianze". Lo dichiara Mario Draghi.

