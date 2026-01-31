

31 gen. Roma, (Adnkronos) - "Ci ha lasciato Ileana Argentin, donna straordinaria, capace e coraggiosa. Ha portato nelle istituzioni temi e progetti importanti per troppo tempo trascurati. Ci ha insegnato a farci carico e ad avere cura delle diversità. Ci mancherà il suo sorriso e la sua forza. A nome mio e del Gruppo del Pd alla Camera, un abbraccio ai suoi cari". Così Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera.

