

Arezzo, 15 nov. - (Adnkronos) - Nove persone, tra cui due bambini di 2 e 5 anni, sono state trasportate all'ospedale San Donato di Arezzo per un'intossicazione da fumo in seguito a un incendio divampato poco dopo la mezzanotte in un appartamento a Policiano, nel comune di Arezzo. L'intervento dei soccorritori è scattato intorno alla mezzanotte in una palazzina composta da nove appartamenti, dove le fiamme hanno interessato un'abitazione al secondo e ultimo piano.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Arezzo con sette unità e il supporto di un'autoscala. I quattro occupanti dell'appartamento interessato dall'incendio sono riusciti ad abbandonare autonomamente i locali. I vigili del fuoco hanno invece provveduto a evacuare gli abitanti di altri due appartamenti adiacenti, invasi dal fumo. Alcuni degli occupanti stavano dormendo al momento dell'intervento. Complessivamente nove persone, sette adulti e due bambini, sono state prese in carico dal personale sanitario e trasferite in ospedale ad Arezzo in codice giallo per accertamenti. Una di loro ha manifestato sintomi più significativi legati all'inalazione dei fumi, mentre gli altri hanno riportato una sintomatologia lieve.

L'intervento del 118 ha visto la partecipazione dell'ambulanza infermieristica della Misericordia di Castiglion Fiorentino, delle ambulanze della Pubblica Assistenza di Foiano e della Misericordia di Cavriglia, oltre all'automedica di Arezzo. Presenti anche tre pattuglie della Polizia di Stato di Arezzo, che hanno collaborato alle operazioni di soccorso e alla temporanea interruzione della circolazione sulla strada regionale 71 per consentire il transito e il posizionamento dei mezzi di emergenza. Le operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza si sono concluse intorno alle 2:30, dopo la completa evacuazione dei fumi dagli ambienti. L'appartamento dal quale ha avuto origine l'incendio, a causa dei danni riportati in diverse stanze, è stato dichiarato inagibile. Restano da accertare le cause del rogo.

