

Roma, 4 feb (Adnkronos) - "La presentazione del Rapporto 2025 di italiadecide, che viene presentato oggi, analizza l’evoluzione delle aree interne del Paese e il contributo che possono offrire a una crescita equa e sostenibile. L’Italia è caratterizzata da una moltitudine di piccoli comuni e di centri minori che custodiscono importanti ricchezze artistiche, storiche, paesaggistiche e naturali. Questi luoghi sono l’espressione più genuina delle nostre radici e della nostra identità". Lo ha detto il presidente della Camera Lorenzo Fontana alla presentazione del rapporto 2025 dell’associazione italiadecide 'La cultura e i territori. Valori, modelli e strumenti per lo sviluppo delle aree interne'.

"Sono spazi di ritrovo, fondati su legami solidi e profondi. Si tratta di realtà che meritano l’attenzione delle istituzioni perché stanno affrontando sfide significative a causa dei forti cambiamenti sociali. Penso ad esempio alla decrescita demografica e alle conseguenze che ha un fenomeno di questa portata. Occorre dunque sostenerle con progetti e interventi di ampio respiro per rafforzare il tessuto sociale e per rilanciare l’economia di queste zone", ha detto ancora Fontana.

"In questo scenario, valorizzare il patrimonio dei territori interni si rivela una scelta strategica essenziale per tutelare in modo continuo la loro vitalità e la loro peculiarità. Ad esempio, investire sulla cultura può favorire anche le zone più fragili e marginali, creando anche nuove opportunità lavorative", ha spiegato il presidente della Camera.

(Adnkronos) - "E questo significa innanzitutto garantire ai giovani il diritto di restare nella propria terra d’origine, offrendo loro concrete possibilità e prospettive di vita. E significa anche cercare di migliorare il benessere degli abitanti e la coesione sociale. È un obiettivo che richiede il coinvolgimento delle persone negli aspetti decisionali e la collaborazione tra le Istituzioni responsabili dell’attuazione delle politiche pubbliche", ha aggiunto Fontana.

"Al riguardo, italiadecide offre una prospettiva meritevole di attenzione, coniugando analisi, proposte e buone pratiche per il rilancio territoriale. Le aree interne sono infatti essenziali per lo sviluppo complessivo della nostra collettività. Il nostro futuro, e quello delle generazioni che verranno, dipende dall’attenzione che sapremo riservare a questi territori e soprattutto alle persone che li abitano. Sono zone spesso lontane dai grandi centri, ma molto vicine al cuore del Paese", ha sottolineato.



