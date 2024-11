(Adnkronos) - Roma, 5 novembre 2024. Il 31 ottobre, il GIP di Roma ha disposto l’archiviazione delle accuse mosse da un Notaio del Distretto Notarile di Roma nei confronti dell'ex Presidente nazionale dei Notai, Cesare Felice Giuliani, già Presidente dei Notai di Roma, nonché dell’attuale Presidente e di altri attuali o ex Consiglieri del Consiglio Notarile di Roma.

Altre denunce dello stesso Notaio nei confronti dell’ex Presidente Giuliani e di altri Consiglieri si erano già risolte con un nulla di fatto. Sempre lo stesso Notaio aveva altresì denunciato la falsità di un verbale del Consiglio Notarile di Roma, accusando l’ex Presidente Giuliani nonché l’attuale Presidente e l’allora Segretario di aver attestato informazioni non veritiere.

Il Pubblico Ministero incaricato delle indagini aveva già richiesto l’archiviazione delle accuse.

Nonostante ciò, il Notaio aveva presentato opposizione al GIP che, il 31 ottobre, mediante Ordinanza, ha rigettato l’opposizione e, in accoglimento della richiesta del P.M., ha disposto l’archiviazione del procedimento, confermando l’assoluta veridicità del verbale in questione.

Si auspica che questa ulteriore decisione possa contribuire a ripristinare definitivamente l’onore di tutti i Notai ingiustamente coinvolti da accuse prive di fondamento.

“Alla luce di questa notizia, esprimiamo un profondo ringraziamento per la coerenza, la dignità e, soprattutto, il decoro con cui il Notaio Cesare Felice Giuliani e i suoi colleghi del Consiglio Notarile di Roma hanno affrontato anni di difficili accuse. Il loro impegno è stato un esempio di fiducia nella Giustizia e di determinazione nel contrastare atteggiamenti denigratori”, fanno sapere all’unanimità dal Consiglio Notarile di Roma.

