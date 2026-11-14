

Venezia, 14 nov. (Adnkronos) - “Il Premio IN/Architettura nasce già negli anni Sessanta per valorizzare opere e protagonisti che hanno fatto la storia del settore, ma oggi il nostro messaggio centrale è che un’opera architettonica non è mai il frutto del lavoro del singolo progettista. È piuttosto l’esito di un lavoro coordinato e complesso tra tante figure: dal committente, che individua un tema concreto con il giusto contributo economico per realizzarlo, al sistema articolato delle imprese, fino all’intero mondo della progettazione, che spazia dall’architetto all’impiantistica e alle strutture in cemento armato. Premiando l’opera vogliamo quindi premiare l’intero processo, legando il riconoscimento non alla singola figura ma a un sistema integrato”. E’ quanto affermato da Massimo Locci, architetto e vicepresidente dell’Istituto Nazionale di Architettura (IN/Arch), nel corso della cerimonia conclusiva dei Premi IN/ARCHITETTURA 2026, promossi dall’Istituto Nazionale di Architettura (IN/Arch) e dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili (Ance), in collaborazione con Archilovers, svoltasi a Venezia e nel corso della quale è stato consegnato il Premio Speciale nazionale di Federbeton alla Cusanus Academy di Bressanone, progetto di recupero e ampliamento dello studio MoDusArchitects, fondato da Matteo Scagnol e Sandy Attia, per aver saputo fare del calcestruzzo il filo di continuità tra architettura storica e contemporanea.

