Roma, 18 nov. (Adnkronos) - I delegati delle oltre 6.400 Pro Loco associate all’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia riuniti a Roma presso l’Ergife Palace Hotel per il rinnovo degli organi nazionali, hanno eletto per acclamazione il presidente La Spina al suo terzo mandato. Antonino La Spina, siciliano, classe 1970 è stato riconfermato per acclamazione Presidente dell’Unione Nazionale Pro Loco Umpli dai delegati delle 6.400 Pro Loco riunitesi il 16 e il 17 novembre in assemblea all’Ergife Palace Hotel a Roma. Al suo terzo mandato alla guida di una delle associazioni non profit più grandi in termini di numeri di manifestazioni, eventi organizzati sul territorio italiano e ore di volontariato Antonino La Spina è riuscito ad accreditare l’Unpli verso le istituzioni e le altre realtà del terzo settore come un attore strategico e vitale per l’economia sociale delle comunità, la tutela delle tradizioni e del patrimonio immateriale culturale italiano.

“È un onore essere portavoce in Italia e anche all’estero della missione di 6.400 Pro Loco, oltre 1 milione di soci e più di 500 mila volontari – il commento di Antonino La Spina - Un patrimonio immenso di valori e persone che operano per il bene comune e che unito a quello immateriale culturale delle nostre comunità costituisce un enorme responsabilità da rappresentare, ma anche tantissimo orgoglio. I volontari e i soci dell’Unpli dedicano più di 25 milioni di ore del proprio tempo agli eventi, ai progetti e alle manifestazioni che organizziamo in Italia, che sono 110 mila e attraggono quasi 90 milioni di visitatori. Ma la soddisfazione più grande è quella di trovare in ogni comune in cui siamo presenti l’affetto della gente. Secondo un’indagine Censis 9 italiani su 10 ritengono importanti le Pro Loco per la promozione del territorio e la conservazione delle tradizioni locali, ciò dimostra che il lavoro che facciamo viene riconosciuto e apprezzato e ci spinge a fare sempre meglio per il futuro”.

Antonino La Spina inizia il suo percorso nel mondo delle Pro Loco a soli vent’anni, con l’iscrizione alla sede di Sant’Alfio, di cui diventa presidente dopo 4 anni. La sua esperienza prosegue a livello provinciale e regionale fino al 2016, quando conquista la presidenza nazionale, guidando l’associazione anche negli anni più difficili della pandemia con lo stop degli eventi e delle manifestazioni, e aiutando le Pro Loco a ripartire più forti di prima, crescendo dal 2020 ad oggi di più di 500 unità.

Da Presidente Unpli si spende ogni giorno per far riconoscere e apprezzare sempre di più il ruolo fondamentale delle Pro Loco nei campi dell’accoglienza, della promozione e della valorizzazione turistica, della tutela e della salvaguardia del patrimonio culturale materiale e immateriale. La Spina ha implementato i rapporti con l'Unesco e promosso una forte azione in ambito culturale anche attraverso il premio letterario nazionale per le opere in dialetto o lingua locale “Salva la tua Lingua Locale”. Ha poi istituito il marchio “Sagra di qualità”, quale riconoscimento degli eventi organizzati dalla Pro Loco che vantano un passato di legame con il territorio e che abbiano come obiettivo la promozione e creazione di sinergie con le attività economiche locali, rispondendo a precisi requisiti di tipo storico-culturale, organizzativi e di sostenibilità ambientale come gli Ecodays. Sempre nell’ambito dell’accreditamento Unesco, dal 2022 Unpli ha avviato l’ambizioso progetto del primo censimento nazionale del Patrimonio Culturale Immateriale in collaborazione con Anci, l’Istituto Centrale del Patrimonio Immateriale, sotto la supervisione del Ministero della Cultura. Nel corso dei suoi mandati sono state costituite le reti nazionali dei Carnevali delle tradizioni e delle Maschere, delle Infiorate e dei Cortei Storici.

Nel 2017 La Spina è stato membro del Comitato ristretto dei Borghi, voluto dal Ministero dei Beni Culturali e del Turismo. Ha coordinato la consulta cultura del Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e partecipa attivamente alle riunioni del Forum Terzo Settore, associazione che riunisce tutte le più importanti realtà in campo sociale e volontaristico.

Nel 2020 l'Unpli ha aderito all'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile con l'obiettivo di far crescere la consapevolezza dell’importanza dell’Agenda Onu 2030 per lo sviluppo sostenibile e per sensibilizzare la rete delle Pro Loco su queste importanti tematiche. Inoltre, dal 2020 fa parte del Consiglio direttivo di Isto - International Social Tourism Organisation, l’Organizzazione Internazionale per il Turismo Sociale. Durante i suoi mandati, l’Associazione ha ottenuto un sempre maggiore riconoscimento da parte delle principali istituzioni italiane, come testimoniano la partecipazione ad iniziative congiunte e la stipula di protocolli con diversi Ministeri, tra i quali il Ministero dell’Istruzione, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.