

Roma, 5 dic (Adnkronos) - "Confondere la critica radicale, anche la più dura, alle idee e alle azioni del Governo di Israele con il carattere democratico di uno Stato che garantisce libere elezioni, istituzioni legittime, una società civile plurale e capace di aspre contestazioni del potere anche in stato di guerra, una comunità palestinese-israeliana che partecipa alla vita politica del paese, è un grave errore". Così in una nota di Sinistra per Israele - Due Popoli due Stati.

"Questo non vuol dire che chi come noi afferma questo, contemporaneamente non sappia denunciare il fatto che fuori dai confini di Israele, in Cisgiordania, per i cittadini palestinesi, non c’è certamente democrazia. Essi subiscono le quotidiane inaccettabili violenze ed usurpazioni dei coloni in una situazione complessiva inaccettabile. La restituzione dei territori occupati dentro la soluzione due popoli-due Stati è da sempre la nostra bandiera", prosegue Sinistra per Israele.

"Proprio perché in Israele ci sono forze di destra che lavorano per demolire quella democrazia occorre che in Europa la si difenda, aiutando le opposizioni, che a milioni sono scese in piazza per impedire la deriva autocratica. La campagna di delegittimazione a cui assistiamo in queste ore - conclude la nota - altro non è che il tentativo ormai vecchio di distruggere Israele sul piano della legittimità. Il che invece di aiutare le forze democratiche che lavorano per un futuro di pace, le isola".



