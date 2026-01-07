

Roma, 7 gen. (Adnkronos) - "Auspico che la nuova legge contro l’antisemitismo, che si sta discutendo in commissione affari costituzionali del Senato, venga approvata da palazzo Madama entro il 27 gennaio, per il giorno della Memoria. Ho appena presentato questa richiesta in commissione. Sarebbe un segnale importante da parte delle istituzioni, in un momento in cui gli atti di antisemitismo si stanno moltiplicando in tutta Italia”. Lo dice il senatore di Italia Viva Ivan Scalfarotto, primo firmatario di un ddl contro l’antisemitismo presentato a luglio 2025, abbinato, insieme ad altri due, al ddl Delrio, incardinato oggi.

“Le richieste di approfondimento che sono state sollevate non devono farci dimenticare l’urgenza che abbiamo di legiferare sulla materia. Il presidente Balboni – aggiunge Scalfarotto – ha stabilito che il ciclo di audizioni terminerà il 13 gennaio. Credo che sia una scelta condivisibile”.

