

Roma, 13 gen (Adnkronos) - "Il partito Liberaldemocratico chiede che entro la giornata della memoria del 27 gennaio approvi la legge contro l'antisemitismo". Lo ha detto Luigi Marattin, deputato e segretario del Pld, in una conferenza stampa alla Camera sul contrasto all'antisemitismo.

"Noi siamo a favore del Ddl Delrio, consideriamo pretestuose le polemiche delle scorse settimane. Quel testo adotta una definizione comunemente espressa di antisemitismo a livello internazionale, che nel 2020 aveva avuto l'approvazione in Europa anche da parte di partiti che evidentemente poi hanno cambiato idea -ha spiegato Marattin-. Sono consapevole che siamo su un terreno scivoloso in tempi di 'trumpismo' o 'vansimo', in cui qualcuno vuole far passare l'idea che la libertà significhi dire qualunque cosa si voglia, spargere odio, discriminazione e fake news e così siamo più democratici, ma questo viene fatto da chi ha interesse a spargere odio".

"Noi Liberaldemocratici, che chiediamo di fare 'whatever it takes' sia a Caracas che a Teheran per la libertà, chiediamo che il Parlamento adotti questa legge -ha aggiunto il leader del Pld-. Abbiamo assistito in questi mesi a episodi di odio razziale verso gli ebrei, quindi chiediamo che il Parlamento intervenga adottando la definizione comune adottata prima del 7 ottobre. Noi siamo per la difesa della libertà di opinione, che non significa libertà di odiare, discriminare, porre in essere comportamenti violenti".

