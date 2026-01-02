

Roma, 2 gen. (Adnkronos) - "Alla ripresa dei lavori parlamentari, ci sarà una riunione del gruppo e discuteremo tutti insieme. Sul merito, prima del confronto, non è possibile ancora dire nulla". Il senatore Pd, Andrea Giorgis, interpellato dall'Adnkronos risponde così sullo stato dei lavori sul testo dem sull'antisemitismo.

A Giorgis, il presidente dei senatori Pd, Francesco Boccia, prima della pausa natalizia aveva dato il mandato di coordinare il lavoro per arrivare a un testo che faccia sintesi tra le varie sensibilità interne ai dem. Compreso Graziano Delrio che aveva già presentato un suo ddl, sottoscritto da diversi riformisti dem, e che al momento il senatore non ha ritirato. "Il 7 gennaio ci sarà la riunione della commissione ma - spiega Giorgis - si incardineranno soltanto i lavori. Nei giorni successivi, ci riuniremo e ci confronteremo con Delrio e tutto il gruppo".

