

Roma, 22 gen (Adnkronos) - "La riunione è andata bene, è stata una discussione serena". Lo ha detto Graziano Delrio lasciando l'assemblea dei senatori del Pd sull'antisemitismo. "Ci sono posizioni diverse, nel senso che io penso che vada fatta una cosa specifica. Il collega Giorgis ha fatto un ottimo lavoro sulle discriminazioni. Sugli argomenti in cui c'è convergenza si farà un lavoro sugli emendamenti", ha spiegato ancora Delrio anche a proposito dell'altro testo che il Pd depositerà a prima firma del senatore Andrea Giorgis.

"Il mio testo rimane, certo. E' impostato specificamente sull'antisemitismo, l'altro sulle discriminazioni. Il mio adotta la definizione in alcuni casi, qui non si adotta la definizione. Su questo ovviamente rimangono le distanze ma faremo un lavoro invece su tutto il resto, l'educazione, l'Università. Faremo un lavoro con gli emendamenti", ha spiegato ancora il senatore dem.

