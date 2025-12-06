Roma, 6 dic (Adnkronos) - "Con Gasparri abbiamo scambiato una battuta due giorni fa. Cerchiamo di essere seri. Senza strumentalizzazioni si avvii un confronto all’interno dei partiti e fra i partiti nelle sedi opportune”. Così il senatore del Pd Graziano Delrio.
Antisemitismo: Delrio a Gasparri, 'no a strumentalizzazioni, il confronto sia nel merito'
6 dicembre, 2025 • 18:23
