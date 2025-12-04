

Roma, 4 dic. (Adnkronos) - “Il Gruppo del Pd al Senato non ha presentato alcun disegno di legge in materia di antisemitismo. Il senatore Delrio ha depositato, a titolo personale, il ddl 'Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell’antisemitismo' che non rappresenta la posizione del Gruppo né quella del partito”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

