

Roma, 5 dic (Adnkronos) - "Sui contenuti e il significato del ddl Delrio credo sarebbe utile un confronto serio e sereno". Lo dice il vice presidente dei senatori del Pd Alfredo Bazoli.

"Nelle intenzioni di chi ha scritto e di chi ha firmato la proposta non vi è alcuna volontà di negare legittimità alle critiche a Israele e al suo governo, tanto più in un'epoca nella quale si stanno macchiando di crimini terribili e inaccettabili, ma di offrire alla discussione parlamentare e politica una proposta seria per arginare fenomeni crescenti di intolleranza antisemita", prosegue.

"Se qualcosa va corretto per evitare i rischi paventati da chi critica il testo, se ne parli e se ne discuta, ma senza anatemi o letture maliziose degli intenti dei firmatari. Alimentare fratture e contrapposizioni non aiuta né il partito democratico né il campo largo", conclude.

