Roma, 15 mag. (Adnkronos) - “Il blitz con cui la destra ha voluto calendarizzare in 1 Commissione in Senato una proposta di legge in materia di conflitto di interesse è grave e inquietante". Così il senatore Walter Verini, Capogruppo Pd in Antimafia, avvicinato dai giornalisti in Senato.

"Si tratta in buona sostanza di un tentativo di estromettere ( con i voti della maggioranza politica di turno che - secondo la proposta - stabilisce l’esistenza o meno di conflitti di interesse ) dai lavori della Commissione due ex-magistrati antimafia membri della Commissione, Cafiero De Raho e Scarpinato. Si tratta di un metodo e una proposta autoritaria e pericolosa, formulata da chi non ha mai voluto e non vuole occuparsi davvero di reali conflitti di interesse e che , come si è visto anche ieri, intende usare audizioni come quella del generale Mori, per delegittimare tante forze e personalità che hanno combattuto la criminalità".

"E per occultare le ormai scolpite verità storiche e giudiziarie dei rapporti tra mafia, stragismi, appalti, poteri occulti, estremismo nero, soggetti politici. È un metodo e una proposta alla quale ci opporremo duramente, come abbiamo già fatto in Antimafia, anche perché colpisce direttamente ruolo e prerogative dei parlamentari”.