

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "Ho letto la relazione della Presidente Colosimo in ordine al 'sistema Striano' del quale sono stato la prima vittima. Sono sinceramente allibito. Gli elementi messi nero su bianco dalla commissione sono allucinanti. Mi riservo di agire nelle prossime settimane in tutte le sedi e mi domando come sia possibile che l’opinione pubblica non reagisca davanti a una vicenda così. Qui io sono parte lesa ma soprattutto è lesa la dignità e la credibilità delle Istituzioni". Così Matteo Renzi in una nota.

