

Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Il reportage trasmesso da FarWest su Rai3 sulla vicenda Striano, porta nuovamente alla luce anche le responsabilità dell’allora procuratore nazionale antimafia, oggi deputato del Movimento 5 Stelle, Federico Cafiero de Raho. Ci troviamo di fronte a una situazione che pone un problema evidente: chi è chiamato a far parte della commissione Antimafia non può, allo stesso tempo, essere oggetto delle verifiche della stessa commissione. La coesistenza di questi due ruoli è difficilmente compatibile con i principi di terzietà e trasparenza che devono guidare i lavori parlamentari". Lo afferma Pietro Pittalis, capogruppo di Forza Italia in commissione parlamentare Antimafia.

"È naturale chiedersi -aggiunge- come sia possibile che non si sia ancora fatta una riflessione seria sull’opportunità di un suo passo indietro, considerato che la commissione sta affrontando, con piena legittimità, questioni che riguardano anche la sua precedente attività. I lavori proseguiranno e, se le informazioni emergenti dovessero trovare conferma negli atti, il percorso porterà a conclusioni inevitabili e già ben note ai componenti dell’organismo. Sperando in un sussulto di dignità, restiamo in attesa di un opportuno passo indietro di de Raho, prima che la questione sia discussa in commissione Antimafia”.

