Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "La nostra posizione è quella di dover ricercare tutta la verità e la piena giustizia per le stragi della mafia. Non stiamo dicendo che non si può approfondire nessuno specifico filone, ma non siamo disponibile a fare come Movimento 5 stelle è assistere a una tecnica ben precisa che, con la scusa di non voler istituire comitati, si opera la separazione, la frammentazione e l’isolamento e ci si preclude la possibilità di quello che Scarpinato e De Raho hanno detto il cuore, il sigillo delle potere, cioè risalire agli esecutori materiali, dove ci sono mandati occulti". Lo dice Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, alla conferenza stampa 'Quale Antimafia?' al Senato.