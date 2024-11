Roma, 13 nov. (Adnkronos) - "Casualmente da quando sono iniziati i lavori dell'antimafia, due campioni dell'antimafia come De Raho e Scarpinato vengono messi sotto pressione. Io credo che abbiamo dimostrato" chi sono "in decenni di attività investigativa e non mi sorprende che siano" considerate "due personalità scomode, che noi ci teniamo strette". Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte. interpellato durante la conferenza sulle novità emerse nell'ambito dell'inchiesta di Perugia.

A chi gli chiede se a suo avviso De Raho dovrebbe fare un passo indietro nella commissione Antimafia, risponde: "Perché? Colosimo si è dimessa? FdI ha proposto una persona come presidente che, nelle foto, ha le braccia intrecciate con Ciavardini. Una persona che ha lo zio coinvolto con le cosche di Isola Capo Rizzuto. Che vuol dire 'non lo sento da tempo'? Di chi è il conflitto di interessi? Sono due anni che presiede senza dirci nulla, chi ci dice che abbia svolto in modo imparziale il suo compito?", l'attacco di Conte.