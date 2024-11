Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "La presidente Colosimo ha annunciato che le forze di maggioranza porteranno avanti una norma sul conflitto d'interessi per neutralizzare a colpi di maggioranza parlamentari dell'opposizione che vengono giudicati scomodi, che danno fastidio". Lo dice Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, alla conferenza stampa 'Quale antimafia' al Senato.

"Il conflitto d'interessi non riguarda innanzitutto la presidente Colosimo? Abbiamo visto la foto che mostra un rapporto molto amicale tra lei e Ciavardini, che è stato condannato con sentenze per aver ucciso il sostituto procuratore Mario Amato, per l'omicidio dell'appuntato Francesco Evangelista, per l'esecuzione della strage di Bologna. E loro si devono scusare di cosa?", aggiunge.