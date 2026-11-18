

Roma, 18 nov. (Adnkronos Salute) - "Si riducono del 6,9%, nel 2025 le prescrizioni di antibiotici a carico del Servizio sanitario nazionale, ma l'Italia registra un consumo totale superiore del 12% rispetto alla media europea e una quota di antibiotici di prima scelta ancora lontana dagli obiettivi Ue per contrastare le resistenze batteriche". E' il quadro delineato dall'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) che pubblica i dati principali sull'utilizzo di questi medicinali in occasione della Giornata europea sull’uso consapevole degli antibiotici che si celebra oggi è dà il via alla settimana mondiale sul tema (18/24 novembre)

"La resistenza antimicrobica - evidenzia l'Aifa - è una delle minacce più gravi per la salute pubblica a livello mondiale ed è causa di gravi complicazioni per la salute dei pazienti, tra cui aumento della morbilità e della mortalità, ricoveri ospedalieri prolungati, perdita di efficacia della protezione da infezioni batteriche per i pazienti sottoposti a interventi chirurgici e altre procedure mediche e, di conseguenza, aumento dei costi sanitari. È stata dimostrata una correlazione tra l'uso di antibiotici, soprattutto se ad ampio spettro, e un'elevata percentuale di resistenza microbiche, sia in ambito ospedaliero che comunitario. In base al report dell’Ecdc sul consumo di antibiotici a livello europeo (Ecdc, 2026) emerge che l’Italia presenta anche nel 2025 valori di consumo totale (consumo pubblico e privato sia sul territorio sia in ospedale ) superiori alla media europea del 12% Il Consiglio dell’Unione europea ha previsto per l’Italia l’obiettivo di riduzione dei consumi totali del 18% da raggiungere nel 2030 rispetto al 2019. Nonostante la riduzione rispetto al 2024 (-4,9%), vi è ancora una notevole distanza rispetto al target da raggiungere entro il 2030", evidenzia Aifa.

Secondo l'Agenzia in Italia, "non è sufficiente l'impegno per la riduzione dei consumi, ma è necessario accompagnarlo a una maggiore attenzione verso l'appropriatezza prescrittiva. L’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) raggruppa gli antibiotici in tre categorie, Access, Watch e Reserve. Gli antibiotici del gruppo Access dovrebbero essere sempre utilizzati come trattamento di prima scelta per molte infezioni. Il gruppo Watch comprende, invece, antibiotici con un maggiore rischio di indurre resistenze e di conseguenza raccomandati generalmente come trattamenti di seconda scelta, o da preferirsi solo per casi specifici. Il terzo gruppo, Reserve, comprende antibiotici di ultima istanza e utilizzati solo nei casi più gravi, quando tutte le altre alternative non hanno avuto successo, come per esempio per le infezioni multi‐resistenti". Secondo quanto raccomandato dall’Oms la percentuale di antibiotici appartenenti alla categoria Access usati a livello nazionale dovrebbe essere maggiore del 60% dell’uso complessivo di antibiotici a livello nazionale. La raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea ha anche innalzato questo target al 65%, da raggiungere entro il 2030. Nonostante ciò, solo il 51,4% delle dosi totali di antibiotici per uso sistemico dispensati in Italia nel 2025 appartengono al gruppo Access, con una distanza rispetto al target di 13,6 punti percentuali. La media europea è del 62,5% e vi sono Paesi che hanno già raggiunto l’incidenza del 65% e sono il Belgio, la Danimarca, la Finlandia, la Francia, la Germania, l’Irlanda, la Lettonia, l’Olanda e la Slovenia.

La Francia, che registra livelli di consumo superiori a quelli registrati in Italia, presenta un maggior ricorso agli antibiotici di prima scelta. Anche in ambito ospedaliero il consumo italiano di antibiotici è al di sopra della media europea. Un ulteriore dato da prendere in considerazione riguarda il ricorso agli antibiotici appartenenti al gruppo Reserve della classificazione AWaRe, che sono i principi attivi di ultima istanza e utilizzati solo nei casi più gravi, quando tutte le altre alternative non hanno avuto successo, come per esempio per le infezioni multi-resistenti. L’Italia presenta un’incidenza del consumo di antibiotici Reserve del 6%, con un andamento crescente nell’ultimo quinquennio, percentuale, pari alla media europea. Ciò da una parte potrebbe essere attribuibile a un uso inappropriato degli antibiotici; dall’altra alla maggior prevalenza di resistenze batteriche e quindi alla maggior necessità di trattare infezioni da microrganismi multiresistenti in alcuni Paesi rispetto ad altri.

Nonostante la riduzione nell’ultimo anno, "vi è ancora una discreta variabilità regionale sia nei livelli di consumo che nel ricorso alle diverse categorie di antibiotici. I dati dell’Osservatorio nazionale sull’Impiego dei medicinali consentono. infine, di esaminare l’evoluzione dei consumi di antibiotici nell’arco temporale 2013-2025. L’analisi evidenzia come il consumo di questi farmaci sia lentamente diminuito tra il 2014 e il 2019, per poi subire una forte contrazione nel 2020 e nel 2021, attribuibile agli effetti della pandemia da Covid-19. A questa riduzione ha fatto seguito una ripresa dei consumi nel triennio 2022–2024, mentre negli ultimi due anni si è osservata una nuova flessione e in particolare nell’ultimo anno è stata registrata una riduzione dei consumi a carico del Servizio sanitario nazionale del -6,9% rispetto all’anno precedente", conclude l'Aifa.

