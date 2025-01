Palermo, 24 gen. (Adnkronos) - "Riscontriamo casi di omicidio colposo e lesioni sul lavoro e continuano ad essere constatate violazioni in materia di prevenzione anche in assenza di qualsivoglia inquadramento contrattuale del lavoratore infortunato o deceduto, con frequenti dinamiche di infortunio che vengono in un primo momento del tutto sottaciute alla Spresal e all'autorita' giudiziaria, con conseguente irreparabile dispersione delle fonti di prova". Lo ha scritto, nella relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario, che sarà letta domani, il presidente della Corte d'appello di Palermo, Matteo Frasca.