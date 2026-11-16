

Milano, 16 nov. (Adnkronos/Labitalia) - In collaborazione con Narwal

Una casa con animali domestici è sinonimo di compagnia, affetto e momenti condivisi, ma anche di una maggiore attenzione alla pulizia quotidiana. Peli sul pavimento, impronte delle zampe e sporco portato dall'esterno rendono infatti più impegnativa la gestione degli ambienti domestici. A fotografare questa realtà è una nuova indagine condotta da Narwal, tra i primi cinque brand globali nel settore degli aspirapolvere e presente in 30 Paesi con oltre 6 milioni di famiglie servite, specializzato nello sviluppo di soluzioni intelligenti per la pulizia della casa. La ricerca, realizzata tra i propri utenti in Italia, approfondisce le abitudini e le principali difficoltà legate alla pulizia delle abitazioni in cui vivono anche gli animali.

Dalla ricerca emerge che circa la metà degli intervistati condivide la propria casa con un animale domestico. Tra questi, il 44% indica l'accumulo di peli e polvere come una delle principali difficoltà nelle pulizie, contro il 17% di chi non possiede animali. Una differenza significativa, che evidenzia come la presenza di un amico a quattro zampe comporti una maggiore frequenza e attenzione nella manutenzione dei pavimenti. Le difficoltà riguardano anche gli spazi meno accessibili. Quasi un proprietario su due segnala problemi nella pulizia delle aree sotto i mobili, dei bordi e degli angoli, contro circa un terzo degli intervistati che non vive con animali. Si tratta di punti in cui peli e residui tendono ad accumularsi, rendendo più complesso mantenere gli ambienti puliti con regolarità.

La necessità di gestire una maggiore quantità di sporco si riflette anche nelle caratteristiche ricercate nei dispositivi per la pulizia domestica. Tra le priorità indicate dagli intervistati figurano la capacità di adattarsi a diverse tipologie di pavimento, il lavaggio con acqua calda e una maggiore efficacia nella pulizia di angoli e bordi. Esigenze che confermano l'interesse verso soluzioni tecnologiche in grado di ridurre il lavoro manuale e semplificare le attività quotidiane.



In questo contesto si inseriscono le proposte di Narwal, che sviluppa sistemi intelligenti per la cura dei pavimenti. Tra le soluzioni dedicate alle abitazioni con animali domestici c'è Narwal Flow 2, dotato di una potenza di aspirazione di 31.000 Pa, spazzole con sistema anti-groviglio e una modalità specifica per gli animali. Il sistema Track Mop utilizza acqua calda a 60 gradi e risciacqua continuamente il rullo durante il funzionamento, contribuendo alla rimozione dello sporco.

Per gli interventi più rapidi, tra un ciclo di pulizia e l'altro, Narwal propone V50 Cube, aspirapolvere cordless dal peso di 1,4 chilogrammi, con spazzola anti-groviglio e base a svuotamento automatico. Completano la gamma le nuove soluzioni Freo 20 e Freo 20 Edge, pensate per ampliare l'accesso alle tecnologie di pulizia del brand.

In vista del Black Friday, Narwal annuncia offerte speciali su una selezione dei propri prodotti, offrendo alle famiglie l'opportunità di conoscere le soluzioni dedicate alla pulizia dei pavimenti in vista delle festività. L'obiettivo è rendere meno impegnative le attività domestiche, restituendo tempo da dedicare alla vita quotidiana e alla relazione con i propri animali. Perché una casa piena di amici a quattro zampe è prima di tutto una casa piena d'amore: qualche pelo sul pavimento è parte della convivenza, ma non deve necessariamente trasformarsi in un impegno continuo.

