Roma, 7 nov. (Adnkronos) - “Il presidente Maurizio Fugatti ha difeso la propria comunità da altre morti e aggressioni da parte di grandi carnivori. Merita convinta solidarietà”. Così la Lega dopo la notizia dell’indagine a carico del presidente del Trentino.
Animali: Lega, 'solidarietà a Fugatti, ha difeso la comunità'
7 novembre, 2025 • 17:43
