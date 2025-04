Roma, 24 apr. (Adnkronos Salute) - Il 94% dei proprietari di animali apprezza il lavoro dei medici veterinari, ma solo la metà dei professionisti ritiene che la propria attività sia davvero presa in considerazione. Sono i risultati dell'indagine dell'istituto di ricerche di mercato Kynetec del 2025, che si aggiunge a quella realizzata nel 2024, che esplora l'apprezzamento percepito dai veterinari da parte dei proprietari di animali. La survey, presentata da Boehringer Ingelheim in occasione della Giornata mondiale della veterinaria - promossa dalla World Veterinary Association in tutto il mondo nell'ultima settimana di aprile - è parte della campagna globale Going Beyond con cui la farmaceutica cerca di puntare i riflettori su aspetti della professione veterinaria che spesso rimangono invisibili e sottovalutati. L'iniziativa, sviluppata in collaborazione con la World Small Animal Vet Association e la World Association for Buiatrics, ha il patrocinio di Anmvi, Associazione nazionale medici veterinari italiani.

"Siamo orgogliosi di celebrare il ruolo centrale della figura dei veterinari nell’ambito della salute - afferma Karin Ramot, Head of Boehringer Ingelheim Animal Health Italia - Questi professionisti devono continuamente mostrare di avere incredibili skill tecniche e capacità professionali e umane, oltre ad essere spesso sottoposti a ritmi e carichi emotivi non indifferenti. Quando pensiamo alla protezione, alla salute, all'attenzione a migliorare la qualità della vita, non pensiamo mai immediatamente ai professionisti veterinari, come i dati della campagna ci dimostrano. Questo sottolinea la scarsa consapevolezza del reale impatto che possono avere sulle nostre vite. La loro formazione, la loro esperienza e la loro passione li rendono l'unica figura in grado di prendersi cura degli animali, ormai diventati parte integrante delle nostre vite. Ancora troppo spesso non li vediamo come 'persone' e sottovalutiamo l'importanza vitale del loro operato per la salute degli animali, ma di conseguenza delle persone e del pianeta, in ottica One Health".

Il sondaggio del 2025, nel registrare che oltre il 90% dei proprietari di animali apprezza il lavoro dei veterinari, evidenzia che il 91% ritiene essenziali o importanti i team veterinari per la nostra società. In confronto, nel 2024 il 49% dei veterinari ha affermato che i proprietari di animali apprezzano la loro professione. Inoltre, il 93% dei proprietari di animali quest'anno ha dichiarato di apprezzare il livello di assistenza fornito dai veterinari, in crescita rispetto al 75% espresso nel 2024 dai veterinari. "E' gratificante vedere l'alto apprezzamento per i veterinari rilevato nell'indagine Going Beyond - osserva Arcangelo Gentile, presidente della World Association for Buiatrics - Dobbiamo continuare ad aumentare la consapevolezza del ruolo essenziale dei professionisti veterinari nella salvaguardia della salute animale e nell'impatto sulla società attraverso la sicurezza alimentare e il controllo delle malattie infettive. Collaborando alla campagna Going Beyond, speriamo di approfondire la comprensione del pubblico di questo campo e di promuovere il riconoscimento che i team veterinari meritano davvero".

Tra i proprietari di animali intervistati, il 65% ha affermato che i veterinari hanno un buon equilibrio tra lavoro e vita privata. Nel 2024, per il 48% dei professionisti i proprietari di animali sottovalutano il fatto che alterano il loro equilibrio tra lavoro e vita privata per aiutare gli animali. Inoltre, il 66% dei proprietari ritiene che i veterinari abbiano bisogno di un alto livello di resilienza per gestire lo stress e l'esaurimento emotivo. Questa cifra era significativamente inferiore rispetto a quando è stata posta la stessa domanda su altre professioni essenziali, tra cui medici, polizia, vigili del fuoco e insegnanti. Nel 2024, il 49% dei veterinari riteneva che i proprietari di animali sottovalutano la loro resilienza allo stress e all'esaurimento emotivo. "I team veterinari sono in prima linea per la salute e il benessere degli animali, ma le intense esigenze fisiche ed emotive della professione spesso non vengono riconosciute - sottolinea Jim Berry, presidente della World Small Animal Veterinary Association - Per proteggere questa professione essenziale, il pubblico deve fare di più per riconoscere l'impegno e le lunghe ore che le équipe veterinarie dedicano a garantire il benessere degli animali a loro affidati".

A sostegno della Giornata mondiale della Veterinaria, la campagna Going Beyond ha previsto il lancio di un particolare video in cui si mostrano brevi interviste a proprietari di animali. Alla domanda su quale tipo di professionista soddisfa la descrizione di una serie di importanti responsabilità e attività, nessuno ha inizialmente pensato alla figura del medico veterinario, confermando la propensione a non valutarne l'importanza e l'impatto nelle proprie vite.

"Speriamo che la campagna Going Beyond aiuti i veterinari a sentirsi più apprezzati per i loro numerosi contributi e la loro straordinaria resilienza - conclude Marco Melosi, presidente Anmvi - La nostra è una professione che richiede dedizione, empatia e competenze altissime, spesso esercitata lontano dai riflettori, ma con un impatto profondo sulla salute degli animali e, di riflesso, sulla vita delle persone. Come presidente Anmvi, sono profondamente orgoglioso della comunità veterinaria italiana: donne e uomini che ogni giorno mettono passione, energia e umanità al servizio di una missione complessa e preziosa. I proprietari di animali possono fare una grande differenza con un gesto semplice ma potente: dire grazie. Che sia di persona, al telefono, via e-mail o attraverso i social media, ogni parola di riconoscimento aiuta questi professionisti a sentirsi ascoltati e valorizzati, contribuendo a rafforzare il loro benessere e la loro motivazione".