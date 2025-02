Roma, 17 feb. (Adnkronos/Labitalia) - “Questo è un giorno speciale, un nuovo inizio e, pertanto, la Regione Lazio è felice di essere qui. Il nuovo polo di Sonepar è un gioiello di logistica, che ci riempie di orgoglio come Sistema Lazio, poiché è necessario puntare sempre di più sull’innovazione, il potenziamento e la sostenibilità delle reti di distribuzione. La logistica è un fattore chiave e abilitante per lo sviluppo di un territorio”. E’ quanto afferma Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore a Sviluppo economico della Regione Lazio, intervenendo all’inaugurazione del nuovo polo logistico di Sonepar a Pomezia.

“Spesso - sottolinea - la logistica è sottovalutata, ma in realtà è il futuro. La Regione Lazio ha tutte le carte in regola per diventare un hub importantissimo, straordinario e centrale per quanto riguarda la logistica. Una logistica da intendersi non solo da un punto di vista locale, di straordinario valore aggiunto, ma anche in un quadro strategico d'insieme, a livello regionale, nazionale ed internazionale”.

“Tra l'altro la Regione Lazio a settembre terrà un grande evento: Gli Stati Generali della Logistica. Spero che in quell'occasione Sonepar sia protagonista perché è una realtà straordinaria, un punto di forza di eccellenza e ne siamo tutti orgogliosi. Guardiamo a voi come ad una parte importantissima di una strategia molto più complessiva che rappresenta una vera e propria visione di sviluppo per il futuro di cui dobbiamo essere tutti protagonisti”, conclude.