

Roma, 17 nov. - (Adnkronos) - “L'esperienza del caffè al bar è un simbolo riconosciuto in tutto il mondo, fatta di ristoro ma anche di ritrovo. È un patrimonio identitario del nostro Paese che non possiamo dare per scontato”. Lo ha dichiarato Andrea Illy, presidente di Illycaffè e consigliere Fipe, intervenendo al 1° Forum del Bar Italiano promosso da Fipe-Confcommercio a Roma. “Dobbiamo spostare l'attenzione del bar italiano dal prezzo al valore. - ha aggiunto - Oggi c'è troppa concorrenza e, per contenere i costi, si finisce per ridurre anche la qualità dell'esperienza offerta al consumatore, che così si disaffeziona. Si crea un circolo vizioso che dobbiamo invertire”.

La strada indicata da Illy è puntare su “una maggiore qualità dell'ambiente, del servizio e dei prodotti”, per rendere nuovamente attrattiva l'esperienza del bar. “L'obiettivo è far tornare alla casa degli italiani milioni di persone che magari non la frequentano più o non ci vanno con la stessa assiduità, ma anche aprire questa casa agli oltre 400 milioni di turisti che visitano il nostro Paese. Il bar - ha sottolineato Illy - rappresenta infatti un rifugio presente ovunque sul territorio, un valore da riconoscere e valorizzare".

"La tazzina di caffè e il cappuccino consumati al bar continuano a rivestire un ruolo centrale nelle abitudini di tutte le generazioni, rappresentando quasi il 50% delle consumazioni. Allo stesso tempo, il prezzo medio della tazzina in Italia è tra i più bassi al mondo e il ricavo per gli esercenti è minimo. Credo che il futuro del settore richieda una strategia fondata sul valore, attraverso la qualità dell’esperienza, la formazione e gli investimenti nei locali, sostenuti da una maggiore collaborazione tra industria, pubblici esercizi e istituzioni”, ha concluso.

