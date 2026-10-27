

Roma, 26 ott.(Adnkronos) - “Noi lavoriamo con i nostri clienti che consideriamo dei partner. Il contributo principale può arrivare dalla continua innovazione che è nel nostro Dna. Questa azienda ha sempre puntato su soluzioni innovative e sono sicuro che sarà così anche in futuro”. Lo ha detto il Sales Director di Hilti Italia, Luigi Ancona, nel corso della quinta edizione dell’Infrastructure Academy tenutasi a Roma presso la Serra del Palazzo delle Esposizioni.

“Inoltre - ha continuato Ancona - considero fondamentale la relazione diretta con i nostri interlocutori: essere con loro in tutte le fasi del lavoro. Questo permette a Hilti di posizionarsi come il miglior partner nell'ambito della produttività, della sostenibilità e della sicurezza”. Punti centrali che dimostrano quanto sia importante per l’azienda supportare i propri clienti che investono nell'ambito delle infrastrutture. “L'Academy - sottolinea Ancona - contribuisce a far sì che i nostri clienti abbiano un importante momento di dialogo e confronto con tutti i maggiori stakeholders, per fare un lavoro di squadra”.

Ancona si è poi soffermato sugli approcci strategici utili per garantire infrastrutture più sostenibili e sicure nel post-Pnrr. “L'eredità migliore del periodo connotato dal Pnrr è la visione d'insieme, cioè guardare alle infrastrutture con una visione molto ampia”, ha ribadito Ancona. “Noi italiani abbiamo ritrovato l'orgoglio di saper fare le cose. Oggi riusciamo ad attrarre capitali esteri e potremmo farlo anche in misura maggiore. Questo potrebbe garantire un contributo economico importante. La relazione tra pubblico e privato è e sarà fondamentale per assicurarci che quanto abbiamo imparato diventi il nostro metodo”, ha concluso Ancona.

