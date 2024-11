Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "Il presidente Mattarella, nel corso del suo intervento all'assemblea Anci, ha usato parole importanti e inequivocabili sul valore delle aree interne per la tenuta e la coesione del Paese". Così il deputato e responsabile Sud della segreteria nazionale Pd Marco Sarracino.

"Oggi troppi cittadini sono ai margini di diritti e servizi ed è inaccettabile. Anche per questo, in Parlamento, la scorsa settimana, con una mozione unitaria delle opposizioni, abbiamo chiesto al Governo di adottare misure straordinarie e urgenti a sostegno delle aree interne a partire dal rafforzamento della sanità, dell’istruzione e dei trasporti. Chiediamo al governo coerenza e che ascolti le parole del Presidente della Repubblica, già a partire dall'esame degli emendamenti che il Pd ha presentato alla legge di Bilancio che vanno proprio a sostegno delle comunità delle aree interne".