

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - "L’intervento che ha fatto il sindaco di Bologna Lepore, che ha usato il palco istituzionale dell’assemblea nazionale dell’Anci per fare campagna elettorale, tra l’altro con un programma elettorale che riporterebbe l’Italia indietro di un secolo, è vergognoso, e noi non possiamo restare a guardare. Dobbiamo farci sentire". Così la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato Licia Ronzulli, nel corso dell’incontro con i sindaci di Forza Italia in occasione dell’Assemblea nazionale dell’Anci.

"Avere un incarico in Anci - prosegue - non è una medaglia da appuntarsi sul petto, non è un titolo da aggiungere al curriculum. È una responsabilità seria. Non è un palcoscenico, ma è una rete, è una comunità, è politica nel senso più alto del termine, è la capacità di fare squadra tutti insieme per risolvere i problemi del Paese".

"Abbiamo visto come ha funzionato questa rete durante la pandemia. Se non presidiamo l’Anci, lo faranno gli altri. Lo stanno già facendo. E spesso lo fanno trasformando un’associazione che è di tutti, in un’appendice del Partito democratico", conclude.

