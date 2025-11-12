

Bologna, 12 nov. (Adnkronos) - "L'Assemblea dell'Anci è un appuntamento annuale di grande rilievo. Ne avverto l'importanza nel prendervi parte per ascoltare e dialogare con chi rappresenta l'Istituzione più prossima ai nostri concittadini. Sono numerosi ormai per me gli incontri con i sindaci in questa occasione e vedervi riuniti in assemblea mi fa percepire, e confermata anche oggi, la percezione, la sensazione, toccata con mano in queste occasioni, che ho avvertito ogni anno di questa realtà rappresentativa così fondamentale e preziosa per il nostro Paese. Grazie per quello che fate". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella nel suo intervento all'Assemblea dell'Anci.

"Saluto con grande cordialità i sindaci e gli amministratori presenti e, vostro tramite, tutti coloro che si impegnano nei governi locali, base democratica -ha sottolineato il Capo dello Stato- delle nostre istituzioni repubblicane, solida rete di unità del Paese. Non mi stanco di ripetere che i Comuni costituiscono la prima linea della nostra democrazia e che i cittadini vi si riconoscono".

