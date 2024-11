Roma, 22 nov. (Adnkronos) - "A Gaetano Manfredi, nuovo presidente Anci va il nostro augurio di buon lavoro e l’ apprezzamento per quanto ha sostenuto nel suo discorso all'assemblea plenaria circa la necessità di modifiche sostanziali alla legge di bilancio per il 2025 attualmente in discussione in Parlamento. Sappia Gaetano e sappiano tutti i sindaci del nostro Paese che ci troveranno sempre al loro fianco, nel rispetto delle relative autonomie, a difendere il ruolo di chi in prima linea è chiamato a difendere ogni giorni i diritti dei cittadini che rappresenta". Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs.

"Alla Camera dei Deputati abbiamo presentato emendamenti per azzerare il taglio alla spesa corrente dei Comuni imposto nel 2024 - prosegue il leader di SI - ed aggravato per il 2025 o per ridimensionarlo sostanzialmente. E abbiamo apprezzato che abbia richiamato con forza la priorità di politiche per la casa, contro la desertificazione dei centri storici trasformati in luoghi per soli turisti, per politiche ambientali adeguate".

"Avs mette ora a disposizione dei nuovi organismi dell'Anci un gruppo significativo di sindaci, assessori e consiglieri impegnati a contribuire unitariamente al tanto che c'è da fare e, contemporaneamente, a sottolineare la necessità che - conclude Fratoianni - le forze politiche del centrosinistra si occupino ancora di più dei Comuni e delle loro esigenze nell’interesse della collettività".