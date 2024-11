Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "Un grande in bocca al lupo a Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, eletto poco fa Presidente Anci all’unanimità. Un ringraziamento speciale ad Antonio Decaro per aver guidato, con competenza e passione, l’Anci in questi anni. Buon lavoro Gaetano!". Così Stefano Bonaccini, presidente Pd e eurodeputato.