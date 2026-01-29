Roma, 29 gen. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri di oggi, su proposta del ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha deliberato l'approvazione, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera a), n. 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, del Piano di bacino, stralcio assetto idrogeologico, del distretto idrografico dell'appennino settentrionale - per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica (PAI dissesti). Si legge nella nota del Cdm.
Ambiente: ok Cdm a Pai dissesti
29 gennaio, 2026 • 21:22
Roma, 29 gen. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri di oggi, su proposta del ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha deliberato l'approvazione, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera a), n. 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, del Piano di bacino, stralcio assetto idrogeologico, del distretto idrografico dell'appennino settentrionale - per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica (PAI dissesti). Si legge nella nota del Cdm.