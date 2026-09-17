

Roma, 17 set. - (Adnkronos) - “Noi siamo veramente fieri e convinti che il canottaggio debba veicolare anche messaggi sociali come la tutela dell’ambiente. Siamo convinti che questo sia un valore aggiunto per il nostro sport. Uno sport che spesso viene associato a risultati sportivi importanti olimpici, a volte viene associato a fatica e sacrificio. Noi vogliamo pensarlo, invece, associato anche al rispetto dell’ambiente ”. Lo ha detto il presidente della Federazione italiana canottaggio, Rossano Galtarossa, alla conferenza stampa di lancio dell’evento ‘We Can Blu It’ che si terrà a Roma il 25, il 26 e il 27 settembre sul Tevere.

Il presidente della Federazione Italiana Canottaggio ha risposto alla domanda sulla prima Tiber Skiff che si terrà durante la manifestazione organizzata da Piùblu. “Mettiamo in acqua una competizione che viene definita non competitiva, ma conoscendo l'approccio dei canottieri sono sicuro che ci sarà grande entusiasmo - ha rimarcato -. Questa gara ci serve per far vedere che degli atleti che remano sul fiume lo rispettano e non lo considerato come una discarica a cielo aperto”.

“La possibilità di far remare imbarcazioni che si muovono con la forza degli atleti con dei remi, in maniera fluida, silenziosa, piacevole e contraddistinta da sorrisi, passione e determinazione, pensiamo che possa essere un connubio importante con il rispetto dell’ambiente”, ha concluso Galtarossa.

