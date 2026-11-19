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Milano, 19 nov. (Adnkronos) - Coripet, consorzio volontario senza fini di lucro per la raccolta e il riciclo delle bottiglie in pet, partecipa alla 18ª edizione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (Serr), in programma dal 21 al 29 novembre, con il progetto “Siamo ridotti bene”, un'iniziativa di sensibilizzazione realizzata in collaborazione con le insegne della Grande Distribuzione Organizzata che ospitano gli ecocompattatori del Consorzio. Il progetto ha registrato un'adesione pressoché unanime da parte delle insegne della Gdo coinvolte, a conferma del ruolo centrale che la Grande Distribuzione svolge nel sistema di raccolta selettiva delle bottiglie in pet promosso da Coripet. Grazie alla presenza degli ecocompattatori presso i punti vendita, le insegne rappresentano infatti uno dei principali motori della raccolta, favorendo la partecipazione quotidiana dei cittadini e il recupero di materiale destinato a essere trasformato in nuove bottiglie secondo il modello bottle-to-bottle. “Siamo ridotti bene” prevede una campagna di comunicazione condivisa tra Coripet e le insegne aderenti, attraverso materiali informativi personalizzati, locandine nei punti vendita, volantini e contenuti per i canali social.

Il nome del progetto richiama i benefici ambientali della raccolta selettiva: da un lato la riduzione del volume delle bottiglie conferite grazie agli ecocompattatori, dall'altro il risparmio di emissioni di CO₂ legato al riciclo del pet e al suo riutilizzo nella produzione di nuove bottiglie. L'obiettivo è sensibilizzare i consumatori sull'importanza della corretta raccolta e valorizzare l'impegno della Grande Distribuzione nella diffusione dei principi dell'economia circolare. “Siamo particolarmente soddisfatti dell'entusiasmo con cui le insegne della Grande Distribuzione hanno accolto la nostra proposta – dichiara Corrado Dentis, presidente Coripet.

La partecipazione pressoché unanime al progetto conferma la solidità della collaborazione costruita in questi anni e la crescente attenzione della Gdo ai temi della sostenibilità ambientale. I punti vendita rappresentano un presidio fondamentale per avvicinare i cittadini alla raccolta selettiva e rendere il riciclo delle bottiglie in pet un gesto semplice e quotidiano. Con questa iniziativa vogliamo dare visibilità a un impegno condiviso che produce risultati concreti”. L'iniziativa si inserisce nel programma della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti 2026, dedicata al tema dell'uso responsabile delle risorse, e sarà sostenuta anche attraverso i canali di comunicazione istituzionale di Coripet. Il progetto, comprensivo delle insegne aderenti, sarà inoltre registrato sul portale ufficiale della Serr.

