

Roma, 9 ott. (Adnkronos) - Andrea Camaiora è il nuovo presidente del Consorzio energia Liguria (Cel), nato nel 2002 grazie alla promozione della regione Liguria, con la partecipazione di enti pubblici e il supporto tecnico dell’Agenzia regionale per l’Energia.

Il consorzio, che riunisce i principali enti locali e aziende pubbliche della Liguria, ha per oggetto l’acquisto di energia elettrica e gas per soddisfare i fabbisogni dei consorziati alle migliori condizioni di mercato, oltre che servizi energetici e prestazioni finalizzate alla razionalizzazione dei consumi energetici.

Docente universitario, giornalista professionista, esperto della presidenza del Consiglio, Andrea Camaiora, indicato dal presidente della regione Liguria, è imprenditore nel settore della comunicazione con esperienza nel reputation e crisis management e svolge attività di consulenza per società di Stato del settore energetico. Vice presidente del Consorzio è l’architetto Paola Negro, sindaco di Pieve Ligure.

