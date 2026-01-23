

Roma, 23 gen. (Adnkronos) - "Mentre il Sud Italia è devastato dal ciclone Harry e i ghiacciai continuano a sciogliersi sotto gli effetti della crisi climatica, la Presidente Meloni sceglie di fare la guerra al Green Deal. È un atteggiamento irresponsabile e negazionista, che ignora la realtà e mette a rischio il futuro del Paese". Così Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde, commentando le parole della Presidente Meloni durante la conferenza stampa congiunta con il cancelliere tedesco Merz.

"Le parole della Presidente Meloni contro la transizione ecologica segnano l’ennesimo tentativo di costruire un capro espiatorio per nascondere l’assenza totale di una politica industriale e ambientale del suo governo. Dire che il Green Deal avrebbe 'messo in ginocchio' l’Europa significa raccontare una falsità utile solo a giustificare l’allineamento dell’Italia agli interessi delle lobby fossili".

"Non è la transizione ecologica ad aver messo in difficoltà le imprese europee, ma l’assenza di investimenti in innovazione, la dipendenza da gas e petrolio importati e il costo altissimo dell’energia legato proprio alle fonti fossili. È questa la vera 'dipendenza strategica' che Meloni finge di non vedere. Se Meloni vuole davvero evitare il declino industriale, smetta di fare propaganda contro l’ambiente e dica la verità: senza una transizione ecologica seria, pianificata e socialmente giusta non esiste alcun futuro per l’industria europea, per il lavoro e per la sicurezza energetica. Il vero coraggio oggi è liberarsi dai fossili, non difenderli".

