

Roma, 4 feb (Adnkronos) - Un convegno sul Psi e la questione ambientale. La Fondazione Rosselli di Firenze sarà presente il 6 febbraio a Roma alla sede delle Fondazioni Giacomo Matteotti e Giuseppe Emanuele e Vera Modigliani-Essmoi (alle 17 in via dell'Arco del Monte 99/a) per la presentazione del libro di Riccardo Tamburro dal titolo 'Il Psi e la questione ambientale (1983-1993)' (ed. Rubbettino). Il libro è stato pubblicato per iniziativa della Fondazione Craxi.

Sarà presente il presidente della Fondazione Rosselli ed ex ministro Valdo Spini, che discuterà con l'autore del testo insieme a Nicola Carnovale, Giuseppe Cassini e Costanza Pera. Sarà possibile seguire l'evento in diretta sulla pagina Facebook della Fondazione Giacomo Matteotti.

“Il Ministero dell'Ambiente fu costituito durante il governo Craxi -ricorda Spini- e alla sua guida dal 1987 in poi si susseguirono tre ministri socialisti: Giorgio Ruffolo, Carlo Ripa di Meana e il sottoscritto. Logico dunque che si proceda ad un consuntivo storico di questa vicenda. Ma sarà anche l'occasione- aggiunge Spini- per discutere delle prospettive della politica dell'ambiente a livello nazionale ed internazionale".

