

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - “Tutti hanno decantato il ruolo di Amazon nel favorire occupazione e crescita. Adesso Amazon licenzia la bellezza di 14.000 persone. Amazon non paga tasse. Amazon distrugge il commercio. Amazon non crea ricchezza e altera gli equilibri economici. E’ una vergogna che questi over the top continuino impuniti e imperterriti a fare i loro comodi. Ma i sindacati hanno scoperto questa realtà? A Landini qualcuno gliel'ha spiegato? Fa i comizi e se ne infischia dei problemi veri. Il problema principale sono gli over the top”. Così il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

