

Milano, 28 ott. (Adnkronos) - Arrivano il nuovo Echo Time, che accompagna il risveglio e il relax serale con sveglie intelligenti e un display personalizzabile; il nuovo Echo Dot, con Hub Casa Intelligente integrato, e Amazon Kids Echo Dot, pensato per la curiosità e il divertimento dei bambini; Echo Studio con telecamera per la casa, che aggiunge l’intelligenza visiva di Alexa+ all’esperienza di ascolto. Echo Show 16, disponibile prossimamente, riunisce infine organizzazione familiare, ricordi e controllo della casa intelligente su uno schermo da 16 pollici. È la nuova gamma di dispositivi Alexa, disponibile da oggi.

Echo Time è il nuovo l'orologio intelligente con Alexa+ progettato appositamente per il comodino, che introduce nuove funzionalità per il relax serale e un risveglio ottimale, favorendo le abitudini del sonno più sane raccomandate dalla scienza. La nuova tecnologia offre una funzione opzionale di sveglia intelligente, che utilizza gli ultrasuoni per rilevare le fasi di sonno più leggero e svegliare l’utente nel momento ottimale. All’avvicinarsi della sveglia, il display si illumina gradualmente come all’alba e il volume della sveglia aumenta dolcemente, accompagnando il risveglio. La sera il quadrante passa alla modalità notturna, attenuando la luminosità per mostrare soltanto l’ora o la prossima sveglia e riducendo la luce blu per aiutare ad addormentarsi e a mantenere il sonno.

Grazie all’intelligenza di Alexa+, dicendo ad Alexa che è necessario svegliarsi entro le 7:00 e che non si può dimenticare di prendere il pranzo prima di uscire alle 8:00, Alexa imposterà la sveglia all’ora giusta e programmerà un promemoria al momento opportuno. Quando è ora di andare a letto, è possibile chiedere ad Alexa di riprodurre musica rilassante: sceglierà la playlist più adatta dal servizio musicale preferito dall’utente. Inoltre, è possibile chiedere di impostare nella stanza una temperatura che favorisca il sonno.

Il nuovo speaker Echo Dot per la prima volta integra un Hub Casa Intelligente con supporto per Zigbee e Matter che consente ad Alexa di connettersi fin da subito a centinaia di dispositivi compatibili, tra cui luci e termostati. Inoltre, il sistema wi-fi eero integrato amplia la copertura della rete wi-fi esistente fino a circa 93m. Dotato del chip Az3 proprietario di Amazon, un nuovo acceleratore di intelligenza artificiale progettato per l’elaborazione sul dispositivo, che migliora il rilevamento delle conversazioni e filtra i rumori di fondo, per conversazioni più rapide e naturali con Alexa+. Grazie all’aggiunta di un quarto microfono, Alexa sente meglio quando ci si muove per la stanza, anche negli ambienti più rumorosi. Rinnovato anche nel sound: un driver a gamma completa integrato nella scocca crea un maggiore volume acustico posteriore, per voci nitide e bassi più potenti del 50% rispetto alla generazione precedente. Il design compatto e sferico è rivestito in un tessuto di alta qualità lavorato a maglia 3d, che lascia passare il suono, ed è disponibile in diversi colori per adattarsi a ogni personalità, stile e ambiente.

Arriva in Italia anche il primo Echo per i più piccoli, Amazon Kids Echo Dot, che offre le stesse funzionalità e prestazioni dei nuovi dispositivi in una versione dal design giocoso, con un anno di servizio Kids+ incluso, per accedere senza limiti ad audiolibri Audible adatti all’età, stazioni radio, musica senza pubblicità. I genitori possono configurare un profilo bambino che permette ai più piccoli di fare domande ad Alexa, ricevendo risposte adeguate alla loro età. I bambini possono divertirsi con funzionalità create appositamente per loro, tra cui Storie con Alexa che, grazie al comando “Alexa, voglio creare una storia”, trasforma i personaggi e le trame proposti dai bambini in storie narrate da Alexa. Al momento di andare a letto, la funzionalità Spazio nanna trasforma i dispositivi Kids con abbonamento a Kids+ in un sistema completo che accompagna le famiglie nella routine della buonanotte. I genitori hanno il pieno controllo dell’esperienza e possono impostare gli orari del sonno tramite la Parent Dashboard, così che la routine serale inizi automaticamente.

Entra a far parte della nuova famiglia anche Echo Studio con telecamera per la casa, con nuove funzionalità intelligenti aggiuntive offerte da una videocamera integrata. Il nuovo speaker mantiene l'architettura audio di Echo Studio e aggiunge un audio 3d immersivo: un woofer ad ampia escursione offre bassi profondi e avvolgenti, mentre tre driver a gamma completa, posizionati in modo ottimale, e Dolby Atmos riempiono la stanza di audio spaziale immersivo. Inoltre, la nuova tecnologia Advanced Room Adaptation regola continuamente il suono in base all’ambiente, adattandosi automaticamente all’acustica della stanza. La videocamera abilita la nuova funzione Volume adattivo, che ottimizza la riproduzione audio mentre ci si sposta nella stanza.

Alexa+ può anche vedere e comprendere ciò che si trova davanti alla videocamera e offrire aiuto in tempo reale: basta mostrare la scatola di un gioco da tavolo e chiedere ad Alexa+ di spiegarne le regole, oppure inquadrare una confezione di cereali perché Alexa li riconosca e aiuti a riordinarli in altre varianti di gusto. Echo Studio con telecamera per la casa consente anche di controllare la propria abitazione da qualsiasi luogo: la Live View nell’app Alexa permette di controllare la stanza quando si è fuori casa, per vedere come sta il cane o assicurarsi di non aver lasciato le luci accese. Un led luminoso e un segnale acustico indicano quando la videocamera è attiva.

Alla gamma si aggiunge anche il nuovo Echo Show 16, lo smart display più avanzato e versatile di sempre. Dotato di un display ad alta definizione da 16 pollici, Echo Show 16 è quasi il 40% più sottile e con un’area di visualizzazione più ampia del 10%. La nuova opzione con display Nanomatte riduce i riflessi, preservando dettagli e colori. Echo Show 16 integra la migliore videocamera mai realizzata per un Echo Show, con il campo visivo più ampio mai offerto sulla gamma, l’inquadratura automatica che mantiene la persona al centro dell’immagine e, per la prima volta, la visione notturna, per controllare la casa tramite Live View sia di giorno sia di notte. La nuova esperienza Fire Tv, introdotta all’inizio di quest’anno, è disponibile anche sul nuovo Echo Show 16.

Echo Show 16 si trasforma può anche trasformarsi in ciò che serve di più in casa: un’agenda a schermo intero per tutta la famiglia, con calendari identificati da colori diversi, attività domestiche e pianificazione dei pasti; una cornice digitale per i ricordi preferiti; oppure un pannello di controllo per la casa intelligente, per gestire luci, termostato, musica e immagini in diretta dalle videocamere Ring.

