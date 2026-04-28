

Roma, 28 apr. (Adnkronos/Labitalia) - In occasione della Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, Amazon ha condiviso i dati aggiornati sul proprio impegno in Italia durante SPS Italia On Tour, l’evento ospitato presso l'Operations Innovation Lab di Vercelli. L’evento, dedicato alla tecnologia a supporto della sicurezza sul posto di lavoro, è stato organizzato in collaborazione con SPS Italia, la fiera dell’automazione e del digitale per l’industria intelligente e sostenibile.

Nel corso dell’evento, Stefano La Rovere, direttore globale Meccatronica & Packaging Sostenibile di Amazon, ha presentato i numeri che evidenzianol'impegno dell'azienda in Italia nel 2025, a partire dai 16 milioni di euro investiti per la sicurezza e il benessere dei dipendenti nei siti logistici italiani. L’Operations Innovation Lab di Vercelli è una cornice particolarmente significativa per condividere questi dati, in quanto si tratta di uno dei tre centri Amazon di tecnologia avanzata a livello globale, insieme a quelli di Boston e Seattle, dove soluzioni di innovative, automazione e intelligenza artificiale vengono progettate e testate prima di essere introdotte nella rete logistica.

“In Amazon, tecnologia e sicurezza non sono mai stati concetti separati. Ogni soluzione di robotica, automazione e intelligenza artificiale che progettiamo e testiamo in questo laboratorio nasce con un obiettivo chiaro: rendere il lavoro più semplice, più ergonomico e più sicuro. La sicurezza per noi non è semplicemente un adempimento normativo, ma un investimento continuo che si rinnova e si rafforza anno dopo anno”, ha dichiarato Stefano La Rovere, Direttore Globale Meccatronica & Packaging Sostenibile di Amazon. L'impegno complessivo di 16 milioni di euro sostenuto nel 2025 da Amazon in Italia ha riguardato diversi ambiti: dalla fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale, al supporto sanitario erogato 24 ore su 24 con presidi medici qualificati in ogni sito, fino ai programmi di formazione dedicati alla sicurezza. Nella rete logistica Amazon in Italia, oltre 3.670 persone sono oggi formate per intervenire in caso di necessità tra addetti al primo soccorso e antincendio.



La formazione, in particolare, resta un pilastro centrale di questo impegno: nel 2025 l'azienda ha erogato oltre 260.000 ore di formazione sulla sicurezza, attraverso percorsi strutturati che accompagnano i dipendenti fin dal primo giorno di lavoro e proseguono con aggiornamenti periodici e moduli specialistici. Un impegno che si traduce anche in una cultura della sicurezza diffusa e partecipata: nel 2025, i dipendenti Amazon in Italia hanno inviato oltre 6300 segnalazioni per il miglioramento della sicurezza nei siti, contribuendo direttamente all'evoluzione dei processi operativi.

E proprio il rapporto tra innovazione tecnologica e tutela delle persone è stato uno dei temi centrali della tappa di Sps Italia On Tour a Vercelli, dove aziende, istituzioni e professionisti del settore si sono confrontati sui principali temi legati alle Operations 5.0 – dall'intelligenza artificiale alla robotica, dall'automazione alla gestione energetica – con un focus specifico sul contributo che queste tecnologie possono offrire alla sicurezza e al benessere negli ambienti di lavoro.

“Questa tappa di SPS Italia On Tour, ospitata nell’Operations Innovation Lab di Vercelli, assume un valore particolarmente significativo alla luce dei dati presentati da Amazon sugli investimenti dedicati alla sicurezza e al benessere dei lavoratori, proprio in occasione della Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro. La presenza di un centro di eccellenza globale come questo conferma il ruolo di Amazon come partner strategico per la competitività e l’attrattività del nostro territorio. Come Regione Piemonte siamo impegnati a sostenere la transizione verso le Operations 5.0, accompagnando imprese e lavoratori con politiche per l’innovazione, la digitalizzazione, l’efficienza energetica e lo sviluppo delle competenze, mettendo al centro qualità e sicurezza del lavoro” ha commentato Claudia Porchietto, Sottosegretario alla Presidenza della Regione Piemonte.



Donald Wich, amministratore delegato di Messe Frankfurt Italia ha dichiarato: “La sicurezza si conferma pilastro del sistema industriale, chiamato a integrare competitività, sostenibilità e centralità delle persone. Automazione, robotica avanzata, sensoristica evoluta e intelligenza artificiale permettono di affrontare questa sfida in modo sistemico: dalla prevenzione dei rischi alla manutenzione predittiva, fino alla tutela di impianti e infrastrutture, anche sotto il profilo della cybersecurity. La tecnologia abilita così nuovi modelli organizzativi, in cui la protezione delle persone non è più percepita come un mero adempimento normativo, ma come un valore strutturale, integrato nei processi produttivi e nelle strategie di sviluppo delle imprese. Il confronto su questi temi, avviato nell’ultima tappa di SPS Italia On Tour realizzata in collaborazione con Amazon, trova naturale continuità a SPS Italia, a Parma dal 26 al 28 maggio. La manifestazione rappresenta l’appuntamento di riferimento per approfondire le soluzioni della fabbrica intelligente e promuovere il dialogo sui nuovi paradigmi dell’industria”, ha concluso.

